Richest NBA deal, hawak ni James Harden

MULING pumirma ang Houston Rockets shooting guard na si James Harden sa nasabing koponan.

Dahil dito, hawak na ngayon ni Harden ang richest contract sa kasaysayan ng NBA na $228-million sa loob ng anim na season.

Ayon kay Rockets owner Leslie Alexander, ang four-year “supermax” extension ng 27-anyos na basketball star ay dahil na rin sa ipinakitang work ethics ni Harden sa koponan.

Dahil sa commitment na ipinakita ni Harden sa kanyang organization at sa Houston maging sa fans sa buong mundo ay magiging perfect leader ito para sa hinahangad nilang isa na namang championship.

“Since he arrived in Houston, James has exhibited the incredible work ethic, desire to win, and passion to be the best that has made him one of the most unique and talented superstars in the history of the game.

“Additionally, the commitment he has shown to our organization, the city of Houston, and Rockets fans all over the world makes him a perfect leader in our pursuit of another championship,” wika ni Alexander sa statement na inisyu ng koponan.

Dahil sa kontrata, magpapatuloy sa paglalaro si Harden sa koponan hanggang sa 2022-23 season.

Kasunod ng pagpirma ng 6-foot-5 player, sinabi nitong tahanan na niya ang Houston at nangakong gagawin ang lahat para mapaganda pa ang performance ng koponan nang sa gayo’y makarating muli ang Rockets sa finals. BOBBY TICZON

loading...