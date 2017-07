SAF: MAY KAWATAN NA, MAY DROGA PA AT U2 SPA SA QC

GUSTONG maiyak ang ating Uzi ukol sa nagaganap sa Special Action Force-Philippine National Police na nakatalaga sa Bilibid.

Ipinagkatiwala ng sambayanan sa PNP-SAF ang Bilibid para ganap nang madurog ang droga sa lugar.

Pero habang nagtatagal ang mga ito sa lugar, anak ng tipaklong, unti-unti na rin silang nakukubawan ng kabulukan.

USOK SA DROGA

Muli umanong nabuhay ang patay nang droga sa loob ng Bilibid.

Galing mismo ito sa bibig ni Justice Sec. Vitaliano Aguirre.

Kaya naman pinaiimbestigahan na ito sa National Bueau of Investigation upang malaman ang buong katotohanan sa bintang.

Ayon naman kay PNP chief Gen. Ronald ‘Bato’ dela Rosa, pinaiimbestigahan na rin umano ito sa investigation body ng PNP.

Pero malaki umano ang tiwala ni Gen. Bato sa SAF.

Sabi naman ng ating Uzi, walang usok kung walang apoy. Nasa mga awtoridad na kung may apoy o katotohanan nga sa alingasngas.

UMAMING KAWATAN

May nakaiiyak na kaso at walang iba kundi ang pag-amin mismo ng isang opisyal ng SAF na nagnakaw siya sa salapi ng simbahan at telebisyon dito.

Ikinumpisal mismo sa pari ang pagnanakaw ni “sarhento” ng nasa P200,000 pera ng simbahan at isang television set.

Ibinulsa umano ni sarhento ang P200,000 pero ibinigay ang TV sa dalawang preso kanyang kasabwat.

Pero ito ang nakatatakot.

Pinagsuot ni sarhento ng SAF uniform ang mga bilanggo saka nagsagawa ng pekeng raid sa chapel.

Hayun at hindi droga kundi salapi at ‘yung TV ang nilimas ng mga kawatang SAF at bilanggo.

Ano ang gagawin dito, Gen. Bato?

TUNAY NA NASISIRA

Napakahalaga ang mga usaping ito.

Dahil ang tunay na nakataya rito ay mismong ang pamahalaan at ang mamamayan.

Pinagsumikapan nina Pangulong Rodrigo Duterte at Gen. Bato na itatag ang pagtitiwala ng mamamayan sa pamahalaan ngunit nahihirapan ang mga ito dahil sa mga kalawang sa pamahalaan.

Kapag nabuo kasi ang pagtitiwala ng mamamayan sa pamahalaan, lalong makapaglilingkod na tama ang huli at ang aani rito ay ang buong bayan.

Ngayon ay papalitan na umano ng Philippine Marines ang SAF.

Hindi na kaya magkakaroon ng panibagong usok ng korapsyon sa hanay ng mga ito?

ANG U2 SPA SA QUEZON CITY

Sikat na sikat ang U2 Spa sa Quezon City.

Ang palatandaan, eh, dinudumog ito ng mga barako.

Paanong hindi sikat at dumugin ng mga barako ang spa salon na ito, eh, ang tsalap-tsalap pala ang serbisyo ng mga masahista.

Tsalap-tsalap na, bargain pa.

Sa P1,500, may masahe ka na, may extra service ka pa.

LIGAL NA LIGAL

Sabi naman ng mga namamahala, sikat at dinudumog ang pamasahe dahil may permit ito mula sa Quezon City hall.

Mayroon ding mga medical certificate ang mga masahista.

Isa pa, dinadayo rin umano ito maging ng ilang taga-National Bureau of Investigation at ilang taga-Quezon City Police District.

Wala namang nakaaalam kung may pabor na tinatanggap ang mga taga-NBI o taga-QCPD mula sa management ng spa salon na ito.

Walang kalokohan umano rito at ligal na ligal.

Teka nga pala, wala yatang malinaw na may-ari ng spa salon na ‘to.

Sino nga ba?

O baka naman partnership o korporasyon ang ownership dito at hindi sole ownership.

Sino nga talaga ang may-ari nito?

MAY TULO

Kung bakit isinusulat natin ito ay sa balitang may nagreklamo laban sa nasabing spa salon.

Meron yatang mga nahawa ng sexually-transmitted disease.

Gusto natin malaman kung totoo ang nasabing reklamo. At kung totoo, eh, mag-ingat-ingat na kayong mga suki riyan.

Baka hindi na lang simpleng STD ang makukuha ninyo riyan. Mahirap nang basta mamatay sa nakahahawa at walang lunas na sakit sa kapapamasahe sa mga seksing attendant diyan.

Pero ang mas importante rito ay kung may katotohanan ang reklamo, dapat na kumilos agad sina Mayor Herbert Bautista at Vice Mayor Joy Belmonte.

Kilala natin ang mga public servant na ito na kung may marinig silang alingasngas sa kanilang lungsod ay agad silang kumikilos.

Mayor Bistek at VM Joy, kagaya ng mabilis ninyong ginagawa tuwing may problema sa inyong nasasakupan, baka naman mabigyan ninyo ng agarang pansin ang sumbong, kung mayroon mang katotohanan ito.

oOo

