Sports personalities, ‘di makapaniwala sa panalo ni Horn

MARAMI sports personalities ang hindi makapaniwala sa pagkakapanalo ni Australian boxer Jeff Horn kontra Manny Pacquiao sa laban na tinaguriang “Battle of Brisbane”.

Ilan na lamang dito ay sina dating NBA star Kobe Bryant at dating world heavyweight champion Lennox Lewis.

Hindi sila kumbinsido sa desisyon ng tatlong hurado na bigyan ang dating school teacher na si Horn ng mga scores na 117-111, 115-113, 115-113

“This is what’s wrong with boxing. Horn was very game but I’m hard pressed to see how he could have won that fight by any stretch!” ani Lewis.

Nag-Tweet din si Bryant ng GIF ni Ice Cube na may hindi makapaniwalang mukha.

Maging ang kilalang American sportswriter Bill Simmons ay nagpahayag din ng kanyang pagkadismaya.

Sinabi nito sa kanyang Twitter account na kung maari raw ay mayroon din silang Australian boxing judge sa NBA playoff series.

“I wish we had Australian boxing judges for NBA playoff series – I think the Celts could have beaten the Cavs,” sambit ni Simmons. BOBBY TICZON

loading...