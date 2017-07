Starlet-studded ang event! Kalowkah!

KILIG na kilig si Kim Chiu dahil pinansin siya ni Justin Bieber sa Facebook Live video nito.

On her comment sa FB Live ay nag-I love you si Kim and she was utterly surprised with the Hollywood superstar singer reacted.

“ok just had to post this “OMG” moment!!!?????? check my stories for more fangirl moments with @ilovekaye ?? haha #BieberFever!!!?? hello @justinbieber,” say ni Kim sa caption ng IG video niya.

Of course, inggit much ang fans ng dalaga.

“Nanonood ako ng live ni JB nung nangyari to. Haahaha kaloka lang talaga. ???? Nakaiinggit ka sa rami nung nag comment sa live yung iyo @chinitaprincess yung isa sa mga nabasa niya.”

“grabe talaga this ?????? bieber na yan ah!! swerte mo talaga @chinitaprincess.”

“Huhuhu!!!! Nakakainggit!!!”

With that ay nag-promise si Kim na bibili siya ng ticket sa concert ni Justin sa Manila.

Okray ang inabot ni Kiray Celis sa Instagram photo and a short video na kasama niya sa beach ang boyfriend niyang model-actor na si Kirst Viray.

Kasi naman kita ang pisngi ng puwet ni Kiray. May napa-yuck, may nagtaas ng kilay at may narimarim.

Patol naman ang Kiray ang in her caption ay ito ang nakalagay, “Nag-post ako na nasa beach. Tapos naka shorts ako pero kita kuyukot ko. Bakit daw kita pwet ko? ANO BA! Nasa beach nga diba? Naka-shorts na nga ako! Paano papala kung nagpanty pa ako? OH ETO! MORE PWET PA PARA SAINYO!”

Fans came to her defense naman.

“love the caption @kiraycelis mga inggit lng po mga ngssbi ng gnon po..bsta i love the view and the caption.. bgay s mga bitter hahahah.”

“Ang sexy kse kya inqqet sila sa pwet mo kiray haha yaan mo lnq asarin mpah cla lalo Go ! Post lnq nq sexy pic hehehe @kiraycelis.”

And when in a video ay ipinakitang sinasakal niya ang kanyang BF with this caption, “Sabi ko dahil 100k na followers niya rito sa instagram dapat may boomerang siya na tumalon sa dagat eh. So sige, eto nalang! Peymut @kirstviray!” ay may mga nagmaasim.

“masagwa lng xa tingnan kc hindi mtangkad c kiray pro kung matangkad xa ok lng sana. utgan na imong oyab kiray,” say ng isang basher.”

Kapuso starlets were fashion victims in the recently-concluded 100 Most Beautiful event of a magazine.

Kris Bernal looks very tuyot in her unflattering red dress. With her REED-THIN body, humaba ang kanyang baba.

Ang starlet na si Sanya Lopez ay may dramang paseksi sa kanyang hanggang-abdomen na pants. Maganda naman siya kaya lang nagmukha siyang nagtatrabaho sa perya.

Paseksi si Kim Domingo sa kanyang bustier na may fishnet sa ibaba. Sadly, wala siyang glitter, all she radiated was a starlet demeanor.

Even beautiful Gabbi Garcia’s white number is a big disappointment. ‘Yung bra-na-idinikit-sa-palda outfit niya REEKS0 of cheapness. Si Barbie Forteza ay nagmukhang unano sa kanyang bold floral skirt at white blouse. Para siyang suman.

Kahit na ang model-turned actor na si Gil Cuerva ay sablay din sa kanyang mix and match suit with matching sock-less shoes.

Ang hunk na si Jak Roberto ay kaparehong sablay ni Gil. Mismatched ang kanyang drama sa kanyang outfit pero waley naman dating.

Oh, the event was STARLET-STUDDED, ha!!! UNCUT/ALEX BROSAS

