TREE PLANTING

NANGUNA si Caloocan City Mayor Oscar Malapitan sa paghuhukay at pagtatanim ng fire tree sa gilid ng kalsada sa panulukan ng Deparo-Caltex at Almar at iba pang pangunahing kalsada sa unang distrito ng lungsod na layuning maimulat sa mga Caloocaños ang kahalagahan ng pagtatanim at pag-aalaga ng kalikasan katuwang ang Department of Public Safety and Traffic Management (DPSTM) at City Environment Management Office (CEMO). JOJO RABULAN

