Typhoon Gorio, pa-Taiwan na

NAPANATILI ng Typhoon Gorio (International name Nesat) ang kanyang lakas at direksyon, pero papunta na itong Taiwan mamayang Sabado ng gabi, pahayag ng PAGASA sa isang pinakahuling weather bulletin.

Huling namataan ang mata ng bagyo sa layong 265 kilometers north northeast ng Basco, Batanes, na may maximum winds na 145 kph at pagbugsong umaabot sa 180 kph. Inaasahan kikilos ito ng northwest sa vilis na 15 kph at lalabas na ng Philippine area of responsibility (PAR) sa Linggo ng umaga.

Nananatili ang tropical storm warning signal no. 2 sa Batanes Islands, na inaasahang magkakaroon ng stormy weather at 61 – 120 kph na hangin sa susunod na 24 oras.

Nananatili namang nakataas ang signal No. 1 sa Babuyan Group of Islands, na inaasahan na makararanas ng 30 = 60 kph gusty winds sa loob ng 36 oras.

Sinabi ni PAGASA’s weather forecaster Robbe Gille sa isang press briefing, si patuloy na palalakasin ni Gorio ang Southwest Monsoon na aapekto sa western areas ng Luzon.

Samantala, ang tropical depression na nasa West Philippine Sea ay huling namataan sa 435 km west ng Laoag City, Ilocos Norte, na nasa labas pa ng PAR.

Gayunman, sinabi ng PAGASA na posible itong lumakas at tinatayang kikilos malapit sa northwest boundary ng PAR bago pumunta ng Taiwan. BOBBY TICZON

