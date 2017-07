Uso na ang relasyong lalaki sa lalaki!

HINDI pa fiesta sa Ormoc City ay nabasa na namin sa ibang tabloid na successful raw ang kanilang pagdiriwang lalo na raw ang kanilang pinya festival na dinarayo raw ng mga entertainment press at iba pang mga mamimista.

Nagulat lang kami na ang kapistahan sa Ormoc ay sa katapusan pa ng buwan ng Hunyo petsa trenta (June 30 ), paanong nasabi ng writer na successful o baka naman ang ibig niyang sabihin ay nagkaroon na ng Pina Festival bago sumapit ang araw mismo na kapistahan.

Ang Ormoc ay may kalayuan ng konti sa aming bayan sa Leyte at kapag nagbabakasyon kami, madalas nasa Ormoc ang punta namin. May mga pamangkin ako na nakatira roon na nagtratrabaho sa gobyerno at doon na rin kami namimili ng grocery items.

Masasabi naming successful ang pamamalakad ng kanilang mayor Richard Gomez dahil pinaganda ang kanyang pamamahala. Kung hindi dahil kay Richard hindi magkakaroon ng SM roon.

Sabay ang fiesta ng Ormoc at Tacloban City na pinamamahalaan din ng mayor na artista, si Cristina Gonzales Romualdez. Subalit mas bongga ang celebration sa Tacloban dahil isang linggo bago sumapit ang kanilang kapistahan ay may mga palabas na araw-araw at isa na rito ang Dance Troupe na Leyte Dance Theater na pinamamahalaan ng kanilang dance director na si Mr. Jess de Paz at baka rin magtanghal ang Power Dance Troupe ni Douglas Nierras na taga Tacloban City rin.

Meron din Beauty Contest sa Tacloban. Singing contest, street dance contest at marami pang ibang mga mapanonood. Balita nga namin ay darating doon ang mag-inang Karla Estrada at Daniel Padilla na tubong Tacloban rin. So Happy Fiesta sa mga taga-Tacloban at Ormoc.

Big deal na ba ngayon kung ang isang artistang lalaki ay merong karelasyon ding kabaro niya? Nakangiting tanong ng pambansang tagahanga na si Aling Resenda dahil nabalitaan niya sa radyo na ang dalawang artista na si Marvin Agustin at Markki Stroem ay natsitsimis na magsyota. Panay naman daw ang paliwanag nitong si Marvin na mag-friendship lang sila ni Markki at huwag daw lagyan ng malisya ang kanilang pagkakaibigan.

Dangan naman kasi, post naman siya ng post ng mga larawan nila ni Markki sa social media o ‘di paghihinalaan nga kayong magsyota.

Sabi rin ni Apol, as in Apolonia, paano raw magkakasyota si Marvin ay meron daw itong mga anak na kambal sa panahon na meron siyang minamahal na mujer? Kaya ang paniniwala ni Apol ay hindi magkakarelasyon si Marvin sa lalaki dahil nga raw may anak nga ito.

Teka lang Apol, sabi ng isang baditche, may mga bakla na merong mga anak at ginawa niyang example si Paolo Ballesteros, Arnel Ignacio, Ogie Diaz, may directed by at marami pang iba.

Kaya hindi na big deal kung meron mang karelasyon ang mga celebrities sa kapwa niya lalaki dahil uso na ito ngayon. ‘Di ba naman Vice Ganda? Ciao Bambino! MEMORABILIA/MATUK ASTORGA

