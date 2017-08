10 stude, dakip sa smoking ban

IKINABAHALA ni C/Insp. Jovencio Calagui, hepe ng Diffun Police sa Quirino, ang 10 nahuli nilang lumabag sa nationwide smoking ban ni Pangulong Rodrigo Duterte.

Ayon kay Calagui, pawang mga estudyante ang kanilang nahuli at mismong sa tindahan pa naaktuhan ang mga ito.

Alinsunod sa ordinansa, bawal bentahan ang mga menor-de-edad ng sigarilyo at bawal ding magbenta ang mga tindahan na nasa isang metro ang lapit sa eskwelahan.

Sa ilalim ng public smoking ordinance ng Diffun, pagmumultahin ng P500 o isang-buwang pagkakakulong ang first offender.

Habang P1,000 o dalawang-buwang pagkakakulong sa second offense at mahigit P3,000 o apat na buwang pagkakakulong sa third offense at susunod pang mga paglabag. JOHNNY ARASGA

