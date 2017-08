2 kaso ng bird flu, naitala sa N. Ecija

KINUMPIRMA ni Agriculture Sec. Manny Piñol kaninang Biyernes ng umaga na may dalawang bagong kaso ng bird flu sa labas ng Pampanga.

Sa San Luis, Pampanga ang itinuturing na ground zero ng nasabing sakit dahil doon natukoy ang unang kso ng bird blu.

Pero lumalabas aniya na bago pa na-secure ang Pampanga ay may avian influenza carrier ang nakarating na sa ibang probinsya.

Sinabi ni Piñol na ang bird flu outbreak sa Nueva Ecija ay nangyari sa isang quail at layer poultry farm sa Jaen at San Isidro.

“Dalawa pong farms ang ground zero dito. Ang isang farm ay quail farm at ayon sa initial report na natanggap ko, ubos na ‘yung pugo sa farm na ‘yon. But na-contain na natin ‘yung area, nag-declare na tayo ng 1-kilometer contained radius. And then the other town is San Isidro, isang layer farm na ang total population is about 20,000 hectares and ang ating mga tao ay nakapag-set up na rin po,” pahayag ni Piñol.

Idinagdag pa nito na ang virus ay katulad ng naunang kaso sa San Luis, Pampanga na Type A subtype H5. Gayunman, hindi pa nila alam ang N strain ng virus, at ang specimen ay ipinadala na sa Australia para sa kaukulang disposisyon.

Kinordon na ang naturang mga lugar at nagpatupad na ng quarantine para ito’y makontamina.

Bagama’t noong isang araw pa nila nabalitaan ang pangyayari, kanina lang lumabas ang isinagawang laboratory test.

Bunsod nito, magsasagawa na rin ng pagpatay sa mga manok at pugo sa lalawigan ng Nueva Ecija.

“Well as usual as in the previous case, ‘yun pong andoon sa Nueva Ecija would still be the same strain as in San Luis, H5. Hindi pa po natin ma-determine ‘yung N, ‘yung N strain pero type H5. Malalaman po natin ‘yung resulta ng test sa Australia within a week,” pahayag nito. BOBBY TICZON

