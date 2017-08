4 na nagpa-pot session rinatrat, tigok

TUMIMBUWANG ang apat katao na umano’y nagpapot-session matapos pagbabarilin ng mga hindi kilalang salarin sa Brgy. Old Balara, Quezon City kagabi, Agosto 14, Lunes.

Sa report ng Quezon City Police District (QCPD)-Batasan Police Station 6, kinilala ang mga nasawing biktima na sina Jennifer Taba, 43, at Ignacio Yutero, 40, pawang ng Laura St., Brgy. Old Balara; mga dayo na si Alyas Loloy Bad Boy, 32, at alyas Joel, 35.

Sa inisyal na report ni Samuel Mendoza, Ex–O ng Brgy. Old Balara, naganap ang insidente alas–11:00 ng gabi nang marinig ang sunod–sunod na alingawngaw ng putok ng baril sa may Purok 2, Area 5, Laura St., Brgy. Old Balara.

Lumitaw naman sa imbestigasyon ng Batasan Police, isang witness na residente sa lugar ang nakadiskubre sa duguang mga bangkay ng biktima na nakabulagta sa lugar at may mga tama ng bala ng baril sa kanilang katawan.

Ayon kay Supt. Lito Patay, hepe ng Quezon City Police District station 6 Batasan, nagpa-pot session umano ang mga nasawing biktima nang bigla na lamang pagbabarilin ang mga ito ng hindi kilalang mga salarin.

Sinabi pa ni Supt. Patay na ilan umano sa mga biktima ay matagal nang ‘di nakababayad o nakakapag-remit sa supplier ng illegal drugs na siyang hinihinalang dahilan ng pamamaril sa mga ito.

Matapos ang krimen, mabilis na tumakas ang mga suspek at iniwan ang mga duguang biktima. SANTI CELARIO

