Aaron Carter umaming bisexual

IBINUNYAG ng American singer na si Aaron Carter na siya’y isang bisexual.

Sa kanyang Twitter account, inamin nitong naramdaman ang nasabing ugali noong siya’y 13-anyos pa lamang.

Ang bisesexual ay nagkakagusto sa babae at maging sa kapwa lalaki.

Sinabi pa nito na ilang beses na rin siyang nakipagtalik sa kapwa lalaki na kanyang katrabaho at mga kasamang lumaki.

Hindi naman ikinahiya ng 29-anyos na singer ang naramdaman at sa halip ay pinagmalaki pa ito.

Si Aaron ay nakakabatang kapatid ni Nick na dating miyembro ng BackStreet Boys, ilan sa mga awiting pinasikat nito noong kabataan ay ang “Crush On You”, “I’m Gonna Miss You Forever”, “I’m All About You” at maraming iba pa. BOBBY TICZON

loading...