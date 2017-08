BOC officials, players, bagmen sa Tara system, igigisa sa Senado

NAKATAKDANG ipatawag sa Senado ang lahat ng opisyal, collectors, at mga players kabilang ang kanilang bagman sa multi-milyong tara system sa Bureau of Customs (BOC) upang mabigyan sila ng pagkakataong sagutin ang akusasyon sa ibinulgar kamakailan ni Senador Panfilo Lacson.

‘Dapat bigyan ng pagkakataon ang lahat na sumagot,” ayon kay Senador Sonny Angara, chairman ng Senate committee on ways and means, sa panayam ng Remate.

Aniya, hindi pa naibibigay sa kanyang komite ang resolusyon na inihain ni Senador Antonio Trillanes IV na imbestigahan ang malawakang anomalya sa BOC, ngunit mas gusto niyang ibigay ito Blue Ribbon Committee kaysa komite niya.

“I prefer sa Blue Ribbon kasi masyado tayong abala sa tinatalakay na panukalang buwis ng administrasyon,” ayon kay Angara.

Kamakailan, naghain ng hiwalay na resolusyon si Senador Antonio Trillanes IV upang imbestigahan ang malawakang korapsyon sa BOC na sangkot ang ilang mataas na opisyal kabilang si dating Commissioner Nicanor Faeldon.

Base sa Senate Resolution No. 474, kailangan maipatawag ang lahat ng sangkot sa anomalya ng tara system sa paglalabas ng tone-toneladang kargamento sa lahat ng pantalan na hindi nagbabayad ng buwis.

Karamihan sa miyembro ng Tara System ay pawang mga big players sa Customs na siyang nagbibigay ng lagay sa mga opisyal kada isang container, ayon kay Lacson sa kanyang privilege speech.

Natuklasan na bukod sa mga mataas na opisyal ng BOC, nakatakdang ipatawag din ang isang Joel Teves na sinasabing naghatid ng P100-M “pasalubong” kay Faeldon pagktapos maupong commissioner. Kinuha ni Teves ang P25M bilang finder’s fee sa “pasalubong.”

Sinabi pa ng ilang senador na kailangan ipatawag ang mga sinasabing taga-bigay ng lagay o “players” sa BOC upang maituro kung sino ang binibigyan ng tara kada araw bawat container.

Hiniling din ng ilang senador ang mga “big players na naglalabas ng 390 hanggang 490 containers isang araw o 1,950 – 2450 containers kada linggo, kabilang sina:

1. 100-110 containers – David Tan

2. 80-100 containers – Davao Group

3. 80-100 containers – Manny Santos

4. 80-100 containers – Teves Group

5. 50-80 containers – “Kimberly” Gamboa

“The problem that our country is facing now, such as smuggling, fraud and drug trafficking can effectively be lessened if we only fortify our first line of defense on border management Thus, it is incumbent upon us to address this BOC issue head on and at its core,” ayon kay Lacson sa speech. ERNIE REYES

