BOC officials sa “suhol” pinangalanan na

PINANGALANAN na ng isa sa mga testigo sa imbestigasyon ng House Committee on Dangerous Drugs kaugnay sa naipuslit na P6.5 halaga ng shabu ang mga opisyal ng Bureau of Customs (BOC) na umano’y tumatanggap ng suhol.

Ito’y matapos mabigyan si Mark Taguba ng legistlative immunity ng Kamara at siya’y patayuin ni Deputy Speaker Fredinel Castro upang isa-isang ituro ang nasabing mga Customs’ officials.

Kasama sa mga itinuro ni Taguba sina Customs Deputy Commissioner Atty. Teddy Raval, Director Col. Niel Estrella, Director for Import and Assessment Service Milo Maestrecampo, District Collector Atty. Vincent Philip Maronilla at Teodoro Sagaral – MICP District Intelligence Officer.

Pinasalamatan ni Castro si Taguba dahil siguradong malalagay sa panganib ang kanyang buhay.

Agad namang pinabulaanan ni Raval na nagkita na sila nang personal ni Taguba na nagsabing hindi niya kailanman nakausap si Raval kundi isang Gerry lamang na nagte-text sa kanya.

Binigyang-diin din ni Raval na sa apat niyang staff ay walang nagngangalang Gerry.

Pinabulaanan din ni Maronilla ang akusasyon sa pagsasabing wala siyang pinahihintulutang kumuha ng anumang halaga para sa kaniya.

Itinanggi rin nina Maestrecampo, Estrella at Sagaral.

Hindi naman sumipot si Bureau of Customs Commissioner Nicanor Faeldon dahil sa dental emergency na wala namang makapagpaliwanag kung bakit.

Nagsabi naman si Maestrecampo na handa siyang magbitiw sa kanyang puwesto matapos idawit ang pangalan niya sa korapsyon.

“I maybe a rebel but I am not a thief. I am willing to submit everything. And myself to any investigation,” ani Maestrecampo.

Batay sa testimonya ni Taguba, umaabot sa P34,000 ang tara o suhol na napupunta sa mga Customs’ personnel na ayon sa mga kongresista ay dodoble sana ang koleksyon ng BOC kung walang mga palusot na kargamento at nasisingil ng tama ang buwis. MELIZA MALUNTAG

