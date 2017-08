BOC pinabubuwag na

PAGBUWAG sa Bureau of Customs (BOC) ang isa sa pangunahing rekomendasyon ng Kamara.

Ito’y matapos ilabas ng House Committee on Dangerous Drugs ang rekomendasyon kaugnay sa imbestigasyon ng paglusot sa ahensiya ng P6.4-bilyong halaga ng iligal na droga.

Sinabi ni Surigao del Norte Rep. Robert Ace Barbers, chairman ng komite, nakasaad sa committee report na kailangang gumawa ng panibagong batas upang sa gayon ay mapalitan na ng panibagong revenue collecting agency ang BOC.

Pinagbabakasyon na rin o pinagbibitiw ang matataas na opisyal ng BOC kabilang na ang Deputy Commissioners, heads of office at lahat ng mga port collectors para mabigyang daan ang tamang reporma o sa imbestigasyon hinggil sa issue ng korapsyon.

Samantala, inirekomenda rin ng komite ang kabi-kabilang kaso laban kay dating Customs Commissioner Nicanor Faeldon dahil sa “coddling, protecting and shielding” sa hinihinalang druglord na si Chen Ju Long alyas Richard Tan o Richard Chen, ang general manager ng Hong Fei Logistics.

Dapat din umanong panagutan ni Faeldon ang hindi pagsurender sa 604 kilo ng shabu sa PDEA, pag-eempleyo sa mga basketball at volleyball players gayundin ng pagpapasweldo ng sobra-sobra sa mga ito at kabiguang maghain ng reklamo sa mga lumabag sa RA 10863 o “Customs Modernization and Tariff Act (CMTA) kaugnay ng nasabing iligal na droga gayundin ang pagpapahintulot nito kay Atty. Mandy Therese Anderson na pirmahan ang daily time records ng mga atleta.

Hindi rin ligtas sa kaso sina BoC Intelligence Officer Niel Estrella dahil sa pagkokontamina sa ebidensya at pagkanlong sa hinihinalang drug lord na si Chen Ju Long at maling paghawak sa mga ebidensya.

Pinakakasuhan din sina BoC deputy commissioner Gerardo Gambala sa Department of Justice dahil sa paglabag sa kapabayaan, Director Milo Maestrocampo, Atty. Mandy Therese Anderson dahil sa pamemeke at usurpation of authority.

Maging ang mga ahente ng National Bureau of Investigation-Anti-Organized Transnational Crime Division sa pangunguna ni Atty. Dennis Siyhian at Atty. Catherine Nolaco ay pinakakasuhan ng komite iba pang BoC agents na nasa ilalim ni Estrella, na sina Joel Pinawin at Oliver Valiente.

Kasong kriminal naman ang rekomendasyon ng komite kina Chen Ju Long, Dong Yi Shen alyas Kenneth Dong, Li Guang Feng alyas Manny Li, Eirene Mae A. Tatad ng EMT Trading, Teejay A. Marcellana at Mark Ruben G. Taguba dahil sa umano’y importasyon ng iligal na droga. MELIZA MALUNTAG

