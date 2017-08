Broker ng P6.4B shabu BOC, pinaaaresto ni Zubiri

IPINAAARESTO ni Sen. Juan Miguel “Migz” Zubiri sa awtoridad si Kenneth Dong, kilalang broker at importer sa Bureau of Customs (BOC) kung may sapat na ebidensiyang sangkot siya sa nakumpiskang P6.4-bilyong shabu sa Valenzuela City.

Inihayag ito kahapon ni Zubiri matapos lumutang ang ilang espekulasyon na kilala nya si Dong na hindi naman pinabulaanan ng Senado.

“Nakilala ko si Mr.; Kenneth Dong matapos siyang ipinakilala sa akin ng isang kaibigan ialng taon na ang nakararaan. Sinabi na isa siyang lehitimong negosyante at importer ng Asuki Industrial weighing machines,” ayon kay Zubiri.

Aniya, ikinonsidera nyang kaibigan si Dong pero hindi nya alam ang kanyang transaksiyon at negosyo maliban sa pagmamay-ari ng Asuki.

Bilang public servant, nakasasalamuha niya umano ang maraming tao at hindi niya ito hinuhusgahan kaagad.

“Let it be said, however, that I do not condone any illegal act much more the involvement in the illegal drug trade. I always believe that no one is above the law,” aniya.

Dahil dito, sinabi ni Zubiri na kung may ebidensiya na magpapatunay na sangkot si Dong sa illegal drug trade, dapat siyang arestuhin.

“He should be brought to the bar of justice. If anyone breaks the law then, without fear or favor, friend or not, the law must be implemented and, if found guilty, should be arrested,” giit ni Zubiri.

“Bilang pangunahing awtor ng Comprehensive Dangerous Drugs Act, I have zero tolerance for illegal drugs,” dagdag niya. ERNIE REYES

