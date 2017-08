Budget deliberations sa 2018 budget, sisimulan na

SISIMULAN na ang deliberasyon sa P3.767-trilyong national budget na kinapapalooban din ng dagdag-pondo na P10-bilyon para sa rehabilitasyon ng Marawi City.

Sa briefing ng House Committee on Appropriations, inimbitahan ni Davao City Rep. Karlo Alexei Nograles, na siya ring chairman ng komite, ang mga opisyal ng Development Budget Coordination Committee (DBCC).

Unang magpapaliwanag sa pagdinig bukas sina Budget Sec. Benjamin Diokno, Finance Sec. Carlos Dominguez III at iba pa ukol sa macro assumptions para sa badyet ng administrasyong Duterte sa susunod na taon.

“We will start the budget process tomorrow (Tuesday) where DBCC officials will make a macro presentation of the national budget.May funding ring kasama for the rehabilitation of Marawi City,” ani Nograles.

Ang DBCC ay kinabibilangan ng Department of Budget and Management (DBM), Department of Finance (DoF), Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) at National Economic Development Authority (NEDA).

Ang Department of Education (DepEd) ang may pinakamalaking alokasyon na P691.1-bilyon, ang Commission on Higher

Education (CHED) naman ay may P13.5-bilyong pondo at ang State Universities and Colleges (SUCs) ay may P64.6-bilyon.

Sinundan ito ng Department of Public Works and Highways (DPWH) na may P643.3-bilyon.

Ang badyet para sa 2018 na P3.35-trilyon ay mas mataas nang 12.4% kumpara ngayong 2017. MELIZA MALUNTAG

