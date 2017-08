DENR BUDGET HEARING

PINAALALAHANAN ni Environment Committee Chairperson Cynthia Villar si Department of Environment and Natural Resources (DENR) Sec. Roy Cimatu na tiyaking magagamit nang maayos ang P7.2-billion budget para sa National Greening Program kung saan mas maraming puno ang maitatanim at mas malawak ang masasakop ng reforestation. Nagsagawa ang Committee on Finance at ang committee ni Villar ng pagdinig kaugnay ng panukalang P27.9-billion proposed 2018 budget ng DENR. CESAR MORALES

loading...