Dissolution of Marriage ni Speaker Alvarez, haharangin

LABAG sa batas ang House Bill 6027 o ang Dissolution of Marriage na pangunahing inakda ni House Speaker Pantaleon Alvarez.

Dahil dito, nagbabala si BUHAY partylist at Senior Deputy Minority Leader Lito Atienza na kapag minadali at naipasa ito, hahantong aniya sa Korte Suprema ang kanyang pagtutol.

“We will appeal to each member and hope that they will not curtail the free debate on this crucial issue. Let us debate this on the floor. Please do not railroad it or we will go all the way to the Supreme Court,” babala pa ni Atienza.

Binigyang-diin ng kongresista na unconstitutional ang panukala dahil unang sisirain nito ang katatagan ng pamilya.

“I am against this because it is unconstitutional. Our Constitution defends the family and defines marriage as an inviolable institution that should be protected and enhanced, not dissolved,” giit ni Atienza.

Kung magiging batas aniya ito, magiging madali na lamang ang pagpapawalang-bisa sa kasal ng mag-asawa o kasingbilis ng pag-order sa drive-thru.

“Parang nagpakasal kayo ngayon at kinabukasan ay ayaw mo na sa napangasawa mo. Hindi na masaya ang mag-asawa, kaya magkakasundo na lang na pumunta sa judge at sasabihing gusto na nilang maghiwalay. Parang instant divorce itong bill na ito,” paliwanag pa ng kongresista.

Binanggit din ng mambabatas ang probisyon sa 1987 Constitution na nagbibigay-proteksyon sa pamilya bilang pundasyon ng isang bansa. MELIZA MALUNTAG

loading...