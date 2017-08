DOJ Sec. Aguirre, sinabon sa isyu ng iligal na droga

SINABON ng mga mambabatas si Justice Sec. Vitaliano Aguirre sa budget hearing ng House Committee on Appropriations na P17.26-bilyon.

Hindi pinalagpas ng mga kongresista si Aguirre para hindi kwestyunin ang muling pamamayagpag ng drug trade sa New Bilibid Prison (NBP) at ang patuloy na paglobo ng mga drug-related killings sa bansa.

Unang tinanong ni Albay Rep. Edcel Lagman kung susuportahan nito ang isang congressional inquiry sa muling pagsulpot ng illegal drug trade sa NBP na mismong si Aguirre ang nagbunyag sa publiko.

Ani Aguirre, hindi siya mangingiming magsama o magdala ulit ng mga testigo sa Kamara para patunayan na nabuhay ang drug trade sa NBP ng limang porciento kumpara aniya sa nadiskubre noong umupo si Pangulong Duterte na nasa 75 porsyento.

“I will do it again. As a matter of fact, it pains me that after a year, there was a resurgence (of the drug trade). When there were many reports given to me (about this), I did not lose time because I want to nip this resurgence of the drug trade in the bud. I immediately issued Department Order No. 547 for the NBI to conduct an in-depth investigation on the resurgence of the drug trade at the NBP in Muntinlupa,” sagot ni Aguirre.

Agad ding kinondena ni Gabriela Rep. Emmi de Jesus ang pagpatay kay Kian Delos Santos at kasabay ang pagbibigay-diin na hindi ito isolated dahil meron na aniyang naitalang 31 menor de edad na napatay sa operasyon ng pulis.

Ang panukalang badyet ng DOJ ay tumaas ng 20 porsyento para sa 2018 na P15.58-bilyon.

Pinagsusumite rin si Aguirre na listahan ng kabuuang kaso ng mga iniimbestigahang kaso ng DOJ sa summary killings na may kaugnayan sa iligal na droga. MELIZA MALUNTAG

