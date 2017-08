DSWD NA UMO-ORBIT NG SOLICIT, PEKE

PARA naman sa ikaaalerto ng publiko, mangyari ay inyong basahin ang isang liham na nagmamalasakit mula sa isang constituent ng Bulacan na nagpapaalala sa bawat mamamayan hindi lang sa Bulacan kundi maging sa buong sa bansa.

Basahin natin ang kabuang liham:

Babala sa publiko!

Dapat mag-ingat sa mga gumagala sa inyong lugar at nagpapanggap na empleyado ng Department of Social Welfare and Development.

Humihingi ng pera ang grupong ito sa nagnanais na mapabilang sa Government Conditional Cash Transfer Program ng gobyerno para sa mga dukhang mamamayan.

Ipinaaalala sa inyo na ni minsan o kailanman ay hindi po nagsosolisit o nanghihingi ng anomang halaga and DSWD sa nagnanais na mapabilang sa Poverty Alleviation Program.

Ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4P’s ay hindi muna tumatanggap ng mga bagong miyembro sa nasabing programa ng gobyerno.

Ito’y dahil sa kasalukuyang nagsasaayos at nagpoproseso ng mga iregularidad na may kinalaman sa implementasyon upang madetermina ang totoong economic status ng bawat miyembro.

Sa Bustos, Bulacan, halos may 14 barangay na may ille-gal na jueteng pero ang ipino-front at kublihan nito ang STL Outlet. Sakop ito ni Mayor Arnel Mendoza.

No Actions daw si Mayor. Ewan kung magkano, este, bakit hindi raw siya umaaksyon.

Grabe ang mga lugar na may illegal STL, kasama na ang Bonga Mayor, Bonga Menor, Buisan, Camachilihan, Cambaog, Calacte, Liciada, Malamig, Malawak, Poblacion, San Pedro, Talampas, Tibagan at Tanawan.

Ang balita, lagi lang daw tutulog-tulog sa pansitan si mayor dahil lagi siyang busy kaya hindi ginagawan ng aksyon…uta na namu…he..he..he.

PADER DAW SA ITAAS

Tuloy ang pa-bookies ng STL ni ER sa Los Baños, Bae, Calaoan at Victoria sa Laguna at hindi kayang brasuhin ng mga kapulisan dahil nakatimbre sa itaas (sinong itaas?).

Kaya ‘yung mga may-ari ng ligal na STL sa buong Laguna ay nag-aalburuto dahil sa kakuparan ng pulisya na hulihin ito.

