Ill-gotten wealth ni Bautista, iimbestigahan ng NBI

IIMBESTIGAHAN na rin ng National Bureau of Investigation (NBI) sa ibinunyag ng asawa ni Comelec chairman Andres Bautista na mayroon itong P1-bilyong ill-gotten wealth habang nanunungkulan sa gobyerno.

Sa inilabas na Department Order 517 ni Justice Sec. Vitaliano Aguirre, inatasan nito ang NBI na busisiin ang inihaing affidavit ni Patricia Paz Bautista noong nakalipas na Agosto 1 hinggil sa umano’y mga passbook, bank accounts, at property documents ng Bautista na hindi nito isinama sa kaniyang Statement of Assets and Liability and Net Worth (SALN).

Inatasan din ni Aquirre ang NBI na makipag-ugnayan sa Anti-Money Laundering Council para alamin kung may nilabag ang poll chief sa Anti-Money Laundering Act at sa iba pang batas.

Sinasabing inihain ni Ginang Bautista ang affidavit sa NBI matapos umano niyang matagpuan ang mga bank account at property documents sa pangalan ni Andres Bautista na hindi nakasaad sa SALN ng opisyal.

Sinasabing limang araw bago isumite ni Mrs. Bautista ang kanyang affidavit sa NBI, nakipagkita ito kay Pangulong Rodrigo Duterte sa Malacañang noong Hulyo 26.

Sa nasabing pagpupulong, sinabi nito sa pangulo ang tungkol sa bank passbooks at iba pang dokumento na naglalaman ng mga detalye ukol sa bank accounts at real estate properties na nakapangalan kay Chairman Bautista at sa iba niyang kamag-anak na nagkakahalaga ng P300-milyon na mas mataas sa idineklara ng huli sa kanyang SALN na P158.5-milyon.

Kabilang sa mga asset umano ni Bautista ay ang isang condominium unit sa San Francisco, California na hindi nito alam. JOCELYN TABANGCURA-DOMENDEN

