Impeachment, haharapin ni Bautista

HANDA si Commission on Elections (Comelec) chairman Andres Bautista na harapin ang impeachment complaint na isinampa laban sa kanya sa Kamara de Representantes kamakalawa.

Ayon kay Bautista, isang pagkakataon ito para sa kanya upang makapagbigay ng kanyang panig at malinis ang kanyang pangalan.

“Sabi ko nga, ‘yan ay ipapaliwanag sa tamang panahon at sa tamang lugar,” aniya pa.

Gayunman, hindi pa aniya niya nababasa ang buong reklamo na inihain nina dating Negros Oriental Representative Jacinto Paras at Atty. Ferdinand Topacio laban sa kanya.

Tinitimbang pa rin aniya niya ang lahat ng opsyon para protektahan ang interes ng kanyang pamilya at ng Comelec mismo.

Inamin nitong ikinokonsidera niya ang paghahain ng leave of absence o ‘di kaya’y tuluyan nang pagbibitiw sa puwesto.

“‘Yun ang ating tinitimbang kung ano ang susunod na hakbang at syempre kailangan protektahan ang mga interes, unang-una na ng aking pamilya, interes din ng Comelec, ‘yan ang aking pinag-aaralan,” paliwanag pa niya. “Lahat ng options naman kino-consider natin.”

Sa inihaing reklamo, inakusahan si Bautista ng “betrayal of public trust” dahil sa pagkabigo nitong tugunan ang naganap na pag-hack sa website ng Comelec noong Marso 2015 at pagkabigong ihayag ng tama ang kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth (SALN).

Binanggit din sa reklamo na isa ring “betrayal of public trust” ang pag-amin ni Bautista na tumanggap siya ng referral fees mula sa technology provider na Smartmatic, sa pamamagitan ng Divina Law Office.

Tinukoy pa nito na obstruction of justice ang pahayag ni Bautista na ang script tweak sa transparency server noong 2016 elections ay “cosmetic” lamang, gayung nakabinbin pa ang imbestigasyon dito. MACS BORJA

