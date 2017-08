Kahit minumura ni Digong: Ayuda ng US sa Marawi, tuloy

TULOY pa rin ang pagbibigay ng ayuda ng Estados Unidos sa Marawi at Mindanao sa kabila ng patutsada ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa Estados Unidos.

Sinabi ni US Secretary of State Rex Tillerson na kabilang sa mga tulong na ibinibigay ng Estados Unidos sa Pilipinas ay para sa surveillance capabilities tulad ng Cessna planes at UAV o drones upang labanan ang mga terorista.

Ani Tillerson, wala namang masama kung tumulong ang US sa Mindanao kahit pa may sentimiyento sila sa isyu ng human rights kaugnay sa war on drugs ng gobyerno.

Sa kabilang dako, nakatakda namang magbigay ng tulong-pinansiyal ang pamahalaan ng Australia sa mga residente sa Marawi City na naapektuhan ng bakbakan.

Ayon kay Australian Foreign Ministry Julie Bishop, maglalaan ang kanilang pamahalaan ng $20-milyong halaga para sa recovery at long term peace and stability sa Marawi.

Ito aniya’y tatagal nang mahigit apat na taon dahil hindi naman agad magagawang maka-revocer ng mga naapektuhang sibilyan.

“Today I announce that the Australian Government will provide assistance to ease civilian suffering caused by the siege in the Philippine city of Marawi and contribute to peace-building in the area,” pahayag ni bishop.

Ang 20 milyong dolyar na halaga ng tulong ay bukod pa sa emergency food at iba pang suplay na aabot sa $920,000 ang halaga na una nang inanunsyo ng Australia.

Ikinuwento ni Bishop na sa pulong nila ni Pangulong Duterte kamakalawa, tinalakay nila ang nagpapatuloy na gulo sa Marawi at ang epekto nito sa mga sibilyan.

Base aniya sa impormasyong nakarating sa kanya, aabot na sa 360,000 na katao ang inilikas dahil sa giyera.

Gamit ang halaga na ibibigay ng Australia, popondohan ang small-scale infrastructure projects para sa komunidad sa Marawi kabilang ang pagkukunan ng malinis na inuming tubig at pagsasaayos ng local roads. KRIS JOSE

