Komento ni Paul Salas kay Daniel Padilla, wala sa hulog

TAPOS na sana ang konting gusot sa pagitan nina JC de Vera at Daniel Padilla nang hawiin ng una ang huli sa kanilang basketball match na kamuntik na nitong ikasubsob sa hardcourt last Sunday sa Smart-Araneta dahil humingi na ng sorry si JC, at ayon naman kay Daniel ay ok lang dahil natural lang daw ito sa laro, pero umentra sa eksena itong si Paul Salas.

Painsultong nagkomento si Paul sa kanyang Facebook page bilang sagot sa kanyang kausap patungkol kay Daniel na, “Hahahaha curry na curry ba?” Eh, alam naman ng lahat na fan ang La Luna Sangre star ni Stephen Curry ng NBA. Hindi pa ito nasiyahan tumira pa ito ng linyang “Maglaro ka nalang ng lazer tag kung ayaw mo masaktan sa basketball.”

Mag-iinit talaga ang ulo ni Daniel sa ganyang komento mula sa isang taong basta na lang magdadaldal laban sa kanya. Sino ba itong Paul na ito para makialam kay Daniel? Kasama ba siya sa laro? Kung kailan tapos na ang isyu saka naman siya nakisawsaw.

Kulang ka ba sa pansin, hijo?

Kaya nga nagtanong si Daniel, “Seryoso ba ‘tong mga ‘to tol?”

Pati ang teammate niyang si Marco Gumabao ay napa-react din: “Hahahahaha ano ‘to game naman ako 5 on 5.. ikaw ba bro @patsugui? Kayo @PaulAndreSalas? Sinagot ito ni Anjo Damiles na kakampi rin nila sa laro, “Sobra naman ‘yun.”

Pero ang matinding sagot na sinabi ni Daniel ay, “Ano? Sagot.” na agad nag-trending sa pamamagitan ng hashtag #anosagot. Hindi naman natinag si Salas at kumasa ito sa hamon. “G pa sched na kami ng court.”

Si Kathryn Bernardo ay sumoporta naman sa rumored boyfriend niyang si Daniel sa basketball game match na ito. Nag-post ang Kapamilya actress ng isang GIF kung saan makikita si Steph Curry na pumapalakpak sabay nag-thumbs up.

Pero hindi rin nagpatalbog ang syota ni Salas. Nag-tweet din bilang suporta sa kanyang boyfriend. “Good times or bad times, i got his back. even if you bash me, i just wanna show you guys that bad comments wont stop me, i know him.”

Si Karla Estrada ay pumagitna sa talakan sa social media.

Pinatulog na lang ang mga batit. Hahaha!

TWITTER FEED SUMABOG DAHIL KAY DINGDONG!

Hindi nabigong abangan ng fans ang pasabog na pilot episode ng Alyas Robin Hood season two! Sabi nga ng netizens, what a comeback dahil talaga namang nakabibilib agad ang mga hanep na fight scenes at nakakakabang stunts.

Sumabog rin ang Twitter feed namin sa dami ng mga nagsasabing na-miss nila ang character ni Pepe o ng Kapuso Primetime King na si Dingdong Dantes. In fact, trending ang show both nationwide at worldwide.

Marami ang nakapansin sa walang kupas na kaseksihan ni Venus (Andrea Torres). Literal na hulog siya ng langit sa kakaibang entrance nitong naka-parachute pa. Nakakikilig ang simple pero nakaaantig na proposal ni Pepe sa kanya.

Nakatutuwa dahil pinatunayan ng cast at crew na nag-level up ang serye at nandun pa rin ang tamang timpla ng action, comedy, at romance. For sure, marami pang mga kaabang-abang na eksena kaya laging pakatutukan ang Alyas Robin Hood gabi-gabi pagkatapos ng 24 Oras.

SIKAT NA AKTRES NAGING KABIT

Natatawa na lamang ang kausap naming magandang babae na naging friend ng ngayo’y kilala ng aktres. Makilala siya dahil sa isang palabas sa TV. Nung mag-friend pa sila, lagi silang magkasama at inihahatid pa raw niya ito sa tagpuan nila ng mayamang may edad na negosyante at may asawa para kumuha ng sustento o kaya magtampisaw sa kaligayahan.

Mahinhin na talaga ang aktres, kagaya nang nakikita sa kanya ngayon kapag pinanonood siya sa telebisyon. Animo’y isa siyang huwarang artista na dapat idolohin ng madla. In fact, dahil sa kanyang imahe, marami na rin siyang iniindorso ngayon.

Ang maganda raw sa friend niyang aktres, hindi ito bilmoko. Kung ano ang ibigay sa kanya ng kanyang papa, kuntento na siya. Ni wala nga raw itong tsekot nung araw. Ewan lang namin kung drama lamang niya ito na huwag tumanggap ng sasakyan para hindi halatang may sugar daddy siya. Maging ang kausap namin ay walang masabi sa bagay na ito.

Ang lahat naman ng nagegetlag ni aktres mula sa papa niya ay isini-share niya sa kanyang family.

Sino itetch?

MAINE MENDOZA, MAKIKIGULO!

Sunday is Laff Day sa Sunday PinaSaya kaya naman ngayong Linggo ay magpapasabog sila ng katatawanan kasama si Maine Mendoza! Isang fliptop battle ang sasalihan ni Maine at syempre, si Alden Richards ang makakalaban dito.

Patalbugan sila ng bilis sa pag-iisip kaya dapat abangan kung ano ang magiging sagutan nila. Magbigayan kaya silang dalawa o maging paspasan ang debate nila? Tumutok sa Sunday PinaSaya dahil may iba pang mga pasabog si Maine ngayong Linggo!

***

