Kyrie Irving kay Isaiah Thomas, 2 pa kasado na

INANUNSYO ngayon ng Boston Celtics ang paglipat sa kanila ng four-time All-Star at 2016 NBA champion Kyrie Irving ng Cleveland Cavaliers.

Una rito, hiniling ni Irving na mai-trade siya sa ibang team dahil marami na itong mga reklamo, kabilang ang hindi magandang ugnayan nito sa isa pang NBA superstar at teammate na si LeBron James.

Paliwanag ni Celtics President of Basketball Operations Danny Ainge, kinuha nila si Irving nang mapatunayan nito na isa siya sa mga best scorer sa NBA.

Dagdag pa nito, “he’s been an NBA Champion, an Olympic Gold Medalist, and a four-time All-Star. For all he’s accomplished, we think his best years are ahead of him.”

Bilang kapalit kay Irving, napunta naman sa Cavaliers ang Celtics guard na si Isaiah Thomas, forward Jae Crowder at ang center na si Ante Zizic.

Kasama rin sa deal ang karapatan sa 2018 first round picks na pag-aari ng Boston na mapupunta sa Cavs.

Samantala, ayon naman kay Celtics Co-cowner and Governing Partner Wyc Grousbeck, “Isaiah and Jae have been a huge part of our success. Isaiah’s playoff performance under very difficult circumstances will live on in history, and we wish them all the best.”

Kung maaalala, naging best player si Thomas ng Boston nitong nakaraang season at panglima pa sa overall MVP voting.

Habang si Irving naman na ka-tandem si LeBron ay muling nadala ang team sa Finals pero hindi sila umubra sa bangis ng Golden State Warriors.

Sa October 17, 2017 muling magbubukas ang bagong season ng NBA. BOBBY TICZON

