Life sentence vs BOC Comm. Faeldon, irerekomenda

INIHAYAG ang pagrerekomenda ng bitay para kay dating Customs Commissioner Nicanor Faeldon dahil sa umano’y pagtatanim ng ebidensya sa P6.4-billion shabu raid sa Valenzuela City.

Ngunit dahil sa matagal nang naibasura ang bitay sa Pilipinas ay kasong may kaparusahan na habangbuhay na pagkabilanggo ang rekomendasyon ng House Committee on Dangerous Drugs na dapat na harapin ni Faeldon.

Sa isang press conference, sinabi ni Surigao del Norte Rep. Robert Ace Barbers, chairman ng komite, mananagot si Faeldon sa “planting of evidence in an unauthorized controlled delivery scenario” nang mabuking na ang may P6.4-bilyong halaga ng shabu sa nabanggit na siyudad nitong nagdaang Mayo.

Dapat din aniyang panagutan ng dating Customs Commissioner ang pagsasagawa ng pagsalakay sa bodega sa Valenzuela nang walang search warrant at maling paghawak sa ebidensya nang pabuksan nito ang metal cylinders na umano’y kinalalagyan ng shabu nang walang koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA).

“First, Faeldon and his men conducted the raid without a search warrant. They pried open the shabu haul without the presence of PDEA agents, thereby committing an illegal raid and contaminating the evidence,” ani Barbers.

Pangalawa aniya ay ang pag-uutos sa NBI at PDEA agents na magkaroon ng ‘controlled delivery’ na 100 kilo mula sa kabuuang 604 kilo ng shabu na nakumpiska sa bodega ni Richard Tan sa ibang bodega.

Ito aniya’y katulad na rin ng pagtatanim na ebidensya.

Ang kabuuan ng report ng komite ay ialalabas ni Barbers anumang oras. MELIZA MALUNTAG

