Liza Soberano mas tigasin na kay Enrique Gil

KUNG si Enrique Gil ay medyo malaman at malambot ang kalamnan kapag sinasalat, si Liza Soberano daw ay matigas na ang katawan. Masyado na itong siksik, kaya kapag hinaplos daw ay para ka raw humimas ng bato. Susme! Over-acting naman yata itong nagkwento sa amin.

Totoong naging mas sexy ngayon si Liza dahil sa kanyang paghahanda sa papel na Darna. Todo-pakondisyon siya ngayon ng kanyang katawan. Nag-aral din ng karate at mga acrobatic stunt. At dahil pamatay ang mga ehersisyong ginagawa niya ngayon kaya malapit na rin daw itong magkapandesal sa tiyan.

Pero ang hiling ng fans, huwag naman masyadong maging tigasin ang katawan ni Liza dahil baka mawala ang femininity nito. Sayang naman daw ang ganda ng kanyang fez kung kung pagdating sa katawan ay bato-bato na. Hehehe!

PAGLUBLOB NI SUNSHINE DIZON KINA ANGELIKA AT RYZA SA AQUARIUM, PINAG-UUSAPAN

Newsmaker talagang maituturing ang Kapuso Afternoon Prime soap ni Sunshine Dizon na Ika-6 Na Utos dahil muli na namang nag-trend ang eksena niyang paglublob kina Ryza Cenon at Angelika dela Cruz sa aquarium.

Take note, hindi lang ito sa social media dahil may mga chika kami na pati sa mga opisina at tindahan ay ito ang topic! Hindi naman namin masisisi ang fans dahil nakakagigil naman talaga ang pag-uugali ng magkapatid na Geneva at Georgia pati na ang plano nilang pagtulungan si Emma para mapabagsak.

Sorry na lang sila dahil palaban talaga ang ating bida na siyang ikinatutuwa ngayon ng maraming fans. Ipagpatuloy mo lang ‘yan, Emma! Naka-back up kami sa’yo every afternoon.

Kaya naman tuloy-tuloy pa rin ang pagiging No. 1 Daytime soap ng Ika-6 Na Utos hindi lang sa Mega Manila kundi nationwide pa!

HALIK NI JENNYLYN MERCADO, PINAHIHINA SI GIL CUERVA!

Kahit nalalapit na ang pagtatapos ng My Love From The Star, hindi pa rin maawat ang tandem nina Jennylyn Mercado at Gil Cuerva bilang sina Steffi at Matteo na magpakilig na abot hanggang bones dahil pinaabot na nila sa ultimate level ang kasweetan nila.

At dahil ultimate ito, grabe rin ang effect kay Matteo. Nang i-kiss kasi siya ni Steffi, nagkasakit siya dahil pinabilis ni Steffi ang heartbeat niya. Pamatay pala talaga magpakilig si Steffi!

Nako, malampasan kaya ito ni Matteo? Catch My Love From The Star sa GMA Telebabad pagkatapos ng Mulawin vs Ravena!

Samantala, marami ang bumilib sa magandang gesture na ginagawa ngayon ni Jennylyn para sa kanyang ex na si Patrick Garcia na ama rin ng kanyang anak.

In fact, trending ang photo na lumabas sa internet kung saan makikitang magkakasama sa isang frame sina Dennis Trillo, Jennylyn at anak nito kasama sina Patrick at misis nito katabi ang dalawa nilang anak. Si Jennylyn daw ang nagpa-facilitate ng bonding nilang ito.

Matatandaang noong nakaraang taon ay pinuntahan din ni Jenny ang kanyang amang umabandona sa kanya para magkaayos sila. Tumungo pa siya sa Korea kung saan nagtatrabaho ang kanyang ama.

All’s well that ends well. ‘Yun na!

***

For comments, suggestions & news feed, text me at #09234703506/#09074582883 or email at kuya_abepaul@yahoo.com. Please listen to DWIZ’s Star na Star program from 2:00-3:00 p.m, Monday to Friday. Mabalos! PAPAK!/ABE PAULITE

loading...