MGA PABAYANG PNA STAFF LUMAYAS NA KAYO!

MUKHANG may mga aninong itim mga suki dito sa Philippine News Agency (PNA) na gumagawa ng diskarte upang hiyain ang gobyernong Duterte.

Aba’y may sumasabotahe kasi sa loob ng PNA na ang pakiramdam nating target ay si Presidential Communications Office (PCOO) Sec. Martin Andanar.

Ang ilusyon ng mga kumag diyan ay ipahiya si Andanar kay Pangulong Duterte at sa madla.

Hindi pa ako diyarista ay nariyan na ang PNA. At hindi ito perpekto kahit noon pa man.

Marami tayong kaibigan diyan, lalo ‘yung mga nagko-cover sa field, na nagrereklamo sa diskrate ng mga opisyal ng PNA. Kung sino ang gusto nila pagtripan ay kanilang pagtitripan.

Pero bakit tila ngayon lang naglalabasan ang mga “kapalpakan” nito?

Gaya nga nitong huli na paglalagay ng ‘corporate logo’ ng ‘DOLE Philippines’ sa istoryang may kinalaman naman sa ‘Department of Labor and Employment’ (DOLE).

Imbes na logo ng Labor department ang ilagay sa istorya, logo ng kompanya ng juice ang ikinabit. Juice ko day!

Simpleng-simpleng trabaho, hindi nagawa nang maayos. Halatang sabotahe at hindi simpleng pagkakamali. Ano ba naman na i-Google muna kung tama ba ang logo ng DOLE, hindi ba?

Sabi nga i-GMG mo. Wataymin, i-Google Mo Gago!

Kung mayroong hindi “feel” si Pres Duterte sa loob ng PNA, marapat lamang na umalis na sila.

Ang masakit kasi, bawat may pagkakamali ang mga staff ng PNA ay si Sec. Martin agad ang puntirya ng mga batikos.

Mayroon bang “taga-loob” na sadyang naninira sa kanya para siya ay mapalitan?

Bakit sila kating-kati? At bakit tila wala sa mga inaasahang kakampi ni Sec. Martin sa “loob” ang dumedepensa sa kanya?

Nakapagdududa at nakapagtataka ang mga milagro sa loob ng PNA.

Sa tinagal-tagal na ng PNA sa sirkulasyon at sa tinagal-tagal na ng mga tauhan at staff ng PNA sa organisasyon ay ngayon lang sila pumalpak? Ang lalaki naman ng kanilang mga sahod pero sablay.

Ang mga staff ng PNA ay mga taong gobyerno na dati nang naroroon. Bakit tila ngayon ay pinapalaki ang sunog?

Mayroon bang nagbu-burn the house down para masira ang organisasyon at isisi kay Sec. Martin?

Para kay Sec. Martin, watch your back! Baka ang mga kalawang sa loob ay may “nagpapakain” para isabotahe ka. Aba’y kailangang makilala agad at mabigyan ng leksiyon ang mga ‘yan dahil ang sinisira nila ay hindi lang ikaw kundi ang institusyon na mismo.

Hindi makatarungang sirain ang institusyon dahil lamang sa kagustuhan ng iba na sila ang maging BIDA! Kaya ba nilang gawin ang mga nagawa ni Sec. Andanar gaya ng pagpapatupad ng FOI at pagtugis sa mga pumatay at mananakot man lang ng mga mamamahayag?

Sa kasaysayan ng Pilipinas, si Sec. Andanar lang ang nakagawa ng mga ito.

Kaya sa mga “kalawang” diyan, itigil na ang inyong ilusyon at isantabi ang mga ambisyon! KANTO’T SULOK/NATS TABOY

