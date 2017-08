National ID system, oks sa 2nd reading

INAPRUBAHAN na sa ikalawang pagbasa sa Kamara ang National ID System.

Ito’y matapos ang apat na oras na interpelasyon sa plenaryo sa House Bill No. 6221 o ang substitute bill ng may 18 panukala ukol sa pagkakaroon ng Philippine Identification System o FilSys.

Dinipensahan nina Laguna Rep. Sol Aragones, Chairperson ng Committee on Population and Family Relations at Negros Oriental Rep. Arnolfo Teves ang panukala sa pagtatanong ng limang partylist na mambabatas na sina Reps. Carlos Isagani Zarate (Bayan Muna), Antonio Tinio and France Castro (ACT Teachers), Sarah Jane Elago (Kabataan), Arlene Brosas (Gabriela) at Ariel Casilao (Anakpawis).

Binigyang-diin nina Aragones at Teves na makakatulong ang national ID system laban sa terorismo dahil maiiwasan na magamit ang pekeng pagkakilanlan, transaksyon at misrepresentations.

Sisimplihan din ng FilSys ang proseso ng public services, mababawasan ang redundancy at pagkakadelay sa government services at transactions, mawawala rin ang multiple government identification system, mababawasan ang administrative costs at expenses, at magiging kumbinyente ang proseso.

Isa ang Pilipinas sa siyam na bansa sa mundo na walang ipinatutupad na national ID system.

Ang FilID ay magsisilbing official government-issued identification document sa pakikipag-transaksyon ng mamamayan sa mga national government agencies, local government units (LGUs), government owned or controlled corporations (GOCCs) and government financial institutions (GFIs) at mga private entities at organizations. Wala nang iba pang ID ang kailangan. MELIZA MALUNTAG

