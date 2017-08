PINANGUNAHAN ni DPWH Sec. Mark Villar, Navotas Mayor John Rey Tiangco, Malabon Mayor Antolin Oreta, DPWH Usec. Emil Sadain at NLEX Corporation President and CEO Rodrigo Franco ang groundbreaking ceremonies construction ng 2.6 kilometer Road 10 section NLEX Harbor Link segment, at 5.7 kilometer elevated expressway na magdudugtong sa McArthur Highway Valenzuela city patungong Governor Pascual Ave.m Malabon at C-3 5th Ave., Caloocan City na umabot sa halagang P16.58-billion na malaki ang maitutulong sa pagluwag ng trapiko sa Metro Manila. CESAR MORALES