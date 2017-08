Operasyon ng STL, palalawakin

GOBYERNO ang higit na makikinabang kapag lumawak ang operasyon ng small-town lottery (STL) dahil dagdag-kita ito sa pamahalaan at unti-unti pang mabubuwag ang iligal na sugal sa bansa.

Ito ang inihayag ni Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO) Chairman Jose Jorge Corpuz sa pagdinig ng House Committee on Appropriations.

“It is converting illegal to legal, so the government will benefit. We know there are illegal activities on the ground. We encourage them to be legal,” ani Corpuz sa pagdinig ng komite ni Davao City Rep. Karlo Alexei Nograles na nagsasagawa ng deliberayon sa P3.767-trilyong badyet para sa 2018.

Aniya, mula sa dating 18 STL operators ay nakapag-accredit na aniya ang PCSO ng 92 operators upang makatulong na tuluyang mapuksa ang iligal na sugal.

Ngayong 2017 ay plano ng PCSO na maitaas nang hanggang 31% ang kita nito o maging P51.88-bilyon mula sa kinita noong nakaraang taon na P39.56-bilyon.

Ngunit isinulong ni Nograles na magpatupad ng mas mahigpit na regulasyon sa operasyon ng STL dahil marami aniyang mga “jueteng operators” ang siya pa ring nagpapatakbo ng STL.

Sinabi ni Nograles na naiba lamang ang pangalan dahil mula sa gambling lords ay “gaming lords” na ang tawag sa mga ito.

“The PCSO chairman admitted during our second day open public hearing on the 2018 national budget that in some areas, some STL operators are raking in P400 million daily but only declare P100 million,” sinabi pa ni Nograles. MELIZA MALUNTAG

