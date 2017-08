Ozamiz Mayor Parojinog, 7 iba positibo sa gunpowder

NAGPOSITIBO ang napatay na si Ozamiz City Mayor Reynaldo Parojinog sa gunpowder nitrate, pahayag kaninang Huwebes ng umaga ni Philippine National Police (PNP) spokesperson C/Supt. Dionardo Carlos.

Ito aniya ang partial report mula sa Crime Laboratory Region 10, at sinabing si Parojinog ay nagtamo ng dalawang gunshot wounds sa mukha at dibdib.

“Positive for paraffin test or gunpowder nitrate si Mayor Reynaldo Parojinog at iba pa nilang kasama. Si Mayor Parojinog, may two gunshot wounds sa chest and face,” pahayag nito sa isang press conference.

Maliban aniya sa mayor, pito sa 15 kaswalidad sa predawn raid ay naging positibo rin sa paraffin test.

Sinabi ni Carlos na kapag ang tao’y naging positibo sa paraffin, ito’y nagpaputok ng kanyang baril.

“Ibig-sabihin sa firearm near their body or limb was fired kaya nagkaroon ng gunpowder burns,” pahayag nito.

May kabuuang 15 katao ang namatay sa lugar ng putukan, na naganap hanang isinisilbi ng puloisya ang search warrants sa bahay na pag-aari ng Parojinog family dakong 2:30 ng madaling-araw nitong nakaraang Linggo.

Ang pang 16 fatality ay namatay sa ospital kahapon.

Kabilang sa mga namatay ang Ozamiz City mayor, ang kanyang misis na si Susan, at kanyang kapaid na si Provincial Board Member Octavio Parojinog. BOBBY TICZON

