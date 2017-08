Pa-‘underdog’ style ni De lima, dedma sa Malakanyang

AYAW patulan ng Malakanyang ang pa-underdog style ni Sen. Leila de Lima na handa siyang manatili sa kulungan sa kondisyong ititigil na ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang patayan sa bansa dahil sa iligal na droga.

“She’s entitled to her own proposals,” ayon kay Presidential spokesperson Ernesto Abella.

Nauna nang sinabi ni Fr. Robert Reyes, isang activist priest, na mayroon daw isang hiling si De Lima sa kanyang 58th birthday nitong Agosto 27, 2017.

Ito’y kung mabibigyan umano ng pagkakataong makausap ni Sen. De Lima ang pangulo ay handa raw na i-bargain ng senadora ang sariling kalayaan kapalit ng paghinto ng kaliwa’t kanang patayan.

Si De Lima ay nakilala noon sa pagiging chairperson ng Commission on Human Rights (CHR) at naging kritikal sa mga polisiyang ipinapatupad ng kasalukuyang administrasyon

At ang kanyang post birthday wish sa senadora ay “Everybody deserves a happy birthday”.

Ayaw namang gatungan pa ni Usec. Abella ang naunang pahayag, ngitngit at pagmumura ni Pangulong Duterte sa naging pahayag ni UN Special Rapporteur Agnes Callamard na murder ang nangyari sa 17-anyos na si Kian delos Santos na napatay ng Caloocan police sa isang buy-bust operation.

“I think the President’s actions already answered that. The fact that he promised a fair and truthful and impartial action regarding the matter,” aniya pa.

At sa mga bumatikos naman kay Pangulong Duterte sa naging reaksyon at pagmumura nito kay Callamard ay sinabi nito na “Expletives. First and foremost, I don’t think there were — you know, he did not phrase himself along that line. What truly matters is that his intention is to make — is to get to the root of the issue.” KRIS JOSE

