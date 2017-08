Payatas landfill ipasasara sa 2017

PLANO ng Quezon City government ang pagpapasara ng Payatas sanitary landfill sa katapusan ng 2017.

Sinabi ni City Administrator Aldrin Cuña kaninang umaga na inaasikaso na nila ang permanenteng pagpapasara dahil malapit na ang sanitary landfill sa kanyang carrying capacity limit, pitong taon matapos itong buksan.

Parte ng Payatas landfill ay pansamantalang isinara nitong nakaraang linggo sanhi ng monsoon rains.

“Umuulan. Hindi kami makapag-dump ng basura. We temporarily slowed down the phase of disposal into the landfill,” pahayag ni Cuña.

“Wala namang danger. Kaya lang, dahil malambot ang lupa… Ang truck ‘pag dumaan sa malambot na lupa, baka mabalahaw,” dagdag nito.

Sa ngayon, tinatapon ang mga basura ng lunsod sa isang sanitary landfill sa Rizal, na inaprubahan ng MMDA. BOBBY TICZON

loading...