Sapilitang pagsusuot ng high heels, ipinatitigil

HINILING ng isang labor group sa Department of Labor and Employment (DOLE) na pagbawalan ang mga employer nang sapilitang pagpapasuot ng high heels sa kanilang mga empleyado, partikular na ang mga sales lady, bunsod nang panganib na posibleng maidulot nito.

Ayon sa Associated Labor Unions – Trade Union Congress of the Philippines (ALU-TUCP), marami silang natatanggap na reklamo mula sa mga saleslady kaugnay ng hirap nila sa pagsusuot ng matataas na takong habang nakatayo at nagtatrabaho.

Sinabi ni Gerard Seno, National Executive Vice President ng ALU, bukod sa saleslady ay kasama umano sa pinagsusuot ng high heels ang mga promodizer sa mga grocery stores, waitress, hotel and restaurant receptionists at flight attendants.

Sa ngayon aniya ay walang regulasyon ang DOLE kaugnay ng pagsusuot ng high heels.

Pero ang mas nakalulungkot aniya ay karamihan sa mga nasa larangan nang ganoong uri ng trabaho ay pawang mga contractual employee lamang na wala namang boses na katawanin ang kanilang hanay.

Dahil dito, wala silang magawa kundi magtiis na lamang at sundin ang ipinag-uutos ng kumpanya kahit pa labag ito sa kanilang kagustuhan.

Nabatid na batay sa pag-aaral ng American Association of Orthopedic Surgeons, ang pagsusuot ng sapatos na mataas ang takong ay maaring magresulta ng joint pain, lower back pain, gayundin ng sprain. MACS BORJA

