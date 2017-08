Sec. Andanar sa palpak na PNA posting: ‘Di na po mauulit

AMINADO si Sec. Martin Andanar ng Presidential Communications and Operational Office (PCOO) na nakakahiya ang kapalpakan ng Philippine News Agency (PNA) sa website nito.

Sa deliberasyon ng P1.351-bilyong alokasyon ng PCOO para sa 2018, sinabi ni Carandang na nagpalabas na siya ng showcause para sa dalawang empleyado ng PNA na nag-upload ng Dole Philippines logo sa istorya ng Department of Labor and Employment.

Ayon kay Carandang, bumuo na sila ng editorial board upang siyang mag-double check sa mga inilalabas ng PNA sa website nito kasabay ng pangangatwiran na minana niya lamang sa nagdaang administrasyon ang manpower sa PNA at wala aniya siyang tinanggal dito.

“Matagal na pong pinabayaan ang communications ng gobyerno. Ang P1.3-bilyon na binibuigay po sa PCOO, this is a droplet of bucket in a P1.3 trillion budget of the national government,” binigyang diin ni Andanar sa pagharap nito sa House Appropriations Committee.

Agad namang hiniling ni Bukidnon Rep. Manuel Zubiri sa komite na repasuhin ang maliit na alokasyon sa PCOO dahil ito aniya ang frontliner ng gobyerno at nagpapahatid ng impormasyon sa may 100.3-milyong mga Pilipino.

“We should review the budget of PCOO. The PCOO budget is just a tip of the spear in communication. Very important that we have proper salaries for our communicators. If we want good communicators, if we want good PCOO employees we wholeheartedly support them. Spend more expect more. Spend less, expect less,” ani Zubiri.

Ang kailangan aniya ng PCOO ay tamang mga kagamitan upang makipag-kompetensya ang PNA sa mga pribadong entities. MELIZA MALUNTAG

