Sina Patricia raw at Alden na!

IPINAGPIPILITAN ng isang guy sa Twitter na totoo ang Alden Richards-Patricia Tumulak romance.

In his consecutive tweets ay talagang pinagtugma niya ang mga pangyayari sa dalawa.

“Paniniwalaan nyo ba c Patring sa sinabi nya na may bf cya at di c Alden? Nagsisinungaling c Patring dahil c alden ang bf nya wala ng iba.”

“Kailan nya naging bf ni Patring yung sinasabi nyang bf nya? Mukhang imposible yata yong sinabi ni Patring na d c Alden ang bf nya.

“Remember nanood pa c Alden and April sa show ni Patring ang Ryzza May yon. Then pumunta cla sa Hongkong with bossing last May.”

“Then April 2017 pumunta ng thailand @ Singapore c Patring at pinasamahan nya kay Nate.So wala pa rin cyang bf dapat kasama nya.

“Last july 1,2017 cnabi ni patring na may bf daw cya at foreigner type nya pero bat wala cyang naging bf na foreigner? Kailan cya nag ka bf?”

“Kung may bf na iba c Patring bakit ang mga malalapit kay alden ang nakakasama ni Patring sa mga trips nya abroad. july 1, 2017 may bf raw cya.”

That was a guy’s tweet which merited an answer from a fan who said, “So if Patricia claims she has a boyfriend and not Alden, why can’t she introduce the guy to stop the rumours about her and @aldenrichards02.”

It makes sense, ha?

Oo nga naman. Why can’t Patricia show some pictures of her foreigner boyfriend para matapos na ang issue sa kanila ni Alden?

UBER SOSYAL ITONG SI HEART EVANGELISTA, HA?

Her SARTORIAL taste was noticed by Look Magazine which is based in United Kingdom.

Na-feature kasi ang Paris Fashion Week outfit niya sa “Return of the Top” article. Bonggacious naman kasi ang kanyang white top na gawa ng favourite designer Mark Bumgarner na tinernohan niya ng tattered jeans mula sa Zara. May hawak siyang Gucci bag and she wore a Christian Louboutin shoes.

Just recently, hot topic din ang dinner wares ni Heart which her fans sa sa kanyang Instagram account.

Imagine, plates from Hermes, as claimed by an online portal, cost her a big amount of money.

“The diner plate sells for “$245 or PHP12,300 and the dessert plate for $170 or PHP8,568”.

‘Yan ang nakalagay sa isang entertainment portal.

Spell sosyal, Heart? UNCUT/ALEX BROSAS

loading...