Smartmatic, pinasususpinde ni Sen. Binay

NANAWAGAN si Sen. Nancy Binay sa Commission on Elections (Comelec) na suspendihin ang Smartmatic na lumahok sa mga susunod na halalan hangga’t hindi nito nalilinis ang mga kontrobersiyang bumalot sa nakaraang eleksyon upang matiyak ang integridad ng electoral process.

Sa pahayag, hinikayat din ni Binay ang agarang pagpupulong ng Joint Congressional Oversight Committee on Automated Election System upang imbestigahan ang nakaraang halalan.

Ipinanawagan ito ni Binay matapos makasuhan ang ilang opisyal ng Smartmatic at tauhan ng Comelec hinggil sa hindi awtorisadong pagpapalit ng script sa Transparency Server sa kasagsagan ng transmisyon ng boto nooong 2016 Presidential Elections.

Aniya, nahaharap din ang Smartmatic ng ilang pang kasong criminal hinggil sa isinagawang halalan noong 2010 at 2013.

“Masyadong maraming isyu ang lumutang laban sa Smartmatic kahit noon pang 2010 at 2013 elections, at dahil sa accountability and transparency, dapat suspendihin muna ang Smartmatic at hindi payagan na lumahok sa mga susunod na halalan sa 2019 habang hindi nareresolbahan ang kasong isinampa laban sa kanila,” giit ni Binay.

Iginiit pa ni Binay na kailangan din na imbestigahan ng Kongreso ang alegasyon laban sa Smartmatic dahil niyuyurakan nito ang Demokratikong proseso ng ating bansa.

“Ito ang dahilan kung bakit ko inihain ang Resolutiion No. 376 noong nakaraang Mayo na kaagad pulungin ang Joint Congressional Oversight Committee (JCOC) on the Automated Election System upang imbestigahan ang May 9, 2016 elections,” aniya.

Aniya pa, inaatasan ng Republic Act No. 9369 ang JCOC – na may tig-pipitong miyembro mula sa Senado at House of Representatives – na magsagawa ng pagrerebyu sa implementasyon ng AES at maghain ng rekomendasyon sa Kongrego tuwing ika-12 buwan matapos ang huling halalan.

Nanawagan din si Binay, miyembro ng JCOC, sa naturang resolusyon, sa Comelec Advisory Council na kaagad magsumite ng report hinggil sa nakaraang eleksiyon na dapat ginawa anim na buwan pagkatapos ng halalan.

Anito, chairman at vice chairman ng JCOC sa Senado sina Senador Leila de Lima at Francis Pangilinan, samantalang sina Reps. Sherwin Tugna and Luisa Lloren Cuaresma para sa House of Representatives.

Idinagdag pa ng senador na kapag nakapagpulong ang JCOC sa AES upang maisapubliko ang mga maraming isyu na bumalot sa pagsasagawa ng halalan noong nakaraang taon.

Kailangan din umanong maipatupad ang mga reporma hindi lamang sa batas hinggil sa automated elections kundi sa Comelec mismo upang maitama ang mga pagkilos ng mga opisyal na ibinibigay ang pagkontrol sa halalan sa Smartmatic.

“It’s our right to suffrage that is at stake here and Smartmatic has been the service provider since 2010 and until now issues are being raised and filed against it. Prudence dictates that we should not allow Smartmatic to tinker with our elections until all issues against it are resolved,” giit niya. ERNIE REYES

