TAMA NA ANG DRAMA MANG KANOR AT ANDRES

DALAWANG mataaas na opisyal ng gobyerno ang nalalagay ngayon sa malaking eskandalo.

At sila ngayon ay mga nagsisipagdrama, ang isa ay upang mailayo ang isyu sa kanyang tagong-yaman habang ang ikalawa ay upang makaiwas sa paggisa ng Kongreso

Unahin natin si “Mang Kanor” o Nicanor Faeldon ng Bureau of Customs dahil sa sablay ng Aduana sa pagkakalusot ng P6.4-bilyong shabu.

Aba’y kasamang NPC President Paul Gutierrez, bigla raw nagkasakit sa puso ang paborito mong pulutan sa iyong kolum sa People’s Tonight na si “Mang Kanor” kaya hindi nakadalo sa mga pagdinig ng Senado at Kamara. Naniniwala ka ba sa alibi niyang ito?

Dangan kasi, noong una ay mayroon lang daw siyang “dental emergency”, ayon sa kanyang “excuse letter”, kaya hindi raw siya makahaharap sa hearing. Pero habang palalim nang palalim ang paghalukay ng mga mababatas sa kanyang kabalbalan sa BOC, hypertension at heart attack na ang ipinapalusot.

Inilagay siya sa Intensive Care Unit (ICU) pero sabi ng kanyang doktor, nakakausap naman si komisyoner.

Helluuur! May pasyente ba sa ICU na nakakausap? Ang alam kong inilalagay sa ICU ay mga pasyenteng mamamatay na!

Aba’y Mang Kanor, masama ang ganyang joke at baka ka matuluyan. Pero huwag naman sana (nga), delikado ang ganyan sakit. ‘Yun bang sakit-sakitan para lang makalusot. Hihihi!

Pero ayon sa sources, bigla raw naglabasan ang mga sakit ni ‘Mang Kanor’ nang malaman niyang sisibakin rin siya ni Pangulong Duterte sa BOC.

Hinahayaan lang daw siya ng Pangulo na “balugbugin” sa magkahiwalay na pagdinig ng Senado at Kamara hanggang sa lumabas ang tunay niyang baho at mga kabalbalan bago sipain nang malupit sa puwesto.

Malakas ka pala ha! E ‘di titingnan namin.

Ayan ang kagandahan sa ating Pangulo ngayon. Hindi niya agad sinibak si Faeldon sa BOC kasi’y kung gagawin niya ito, hindi matatalupan ang kagaguhang nangyari sa pagkakalusot sa BOC ng bilyong-bilyong shabu patungo sa isang warehouse sa Valenzuela. At hindi mabibilad sa kahihiyan si Faledon at kanyang mga palpak na tauhan kaya siya ngayon inaatake sa puso.

***

Ang sumunod ay itong si Andres Bautista ng Comelec. Aba’y sobrang laki naman ng naging komisyon ng mamang ito raw sa nakalipas na halalan.

Tumataginting na P1-bilyon mahigit, kabilang ang ilang off-shore account na isang malinaw na money laundering.

Nakabuburat ang drama ni Andres de Saya, este, Bautista pala kasi’y paiyak-iyak pa siya sa harap ng interbyu sa mga telebisyon. Kuno’y naaawa siya sa kanyang mga anak na naaapektuhan sa eskandalo.

Huwaaat? Kami o ang madla ba ang may sala kung bakit nagkakaganyan ngayon ang iyong pamilya? Kayo naman ng asawa mong si Patricia ang ugat ng nangyayari sa inyo ngayon? Kung hindi ka nagtago ng yaman o ng mga naging “KOMISYON” sa Comelec, wala sang ganyang problema.

Tingin n’yo ba ay maaawa sa inyo ang mga tao sa paiyak-iyak mo, ha Andres? Aba’y hindi po. Ang totoo, tinitingnan namin ang paiyak-iyak n’yo para mapagtakpan ang tunay na isyu. Saan galing ang sandamakmak na perang itinatago n’yo sa iba’t ibang bangko sa ibang bansa?

Paano kayo nagkaroon ng malalaking negosyo? At saan galing ang perang ipinantayo ng negosyo? At kakaiba raw ang trip n’yo sa sex. Bakit kayo may latigo? May sex den nga ba kayo? Ala-50 shades of Grey?

Maraming katanungan na dapat mong sagutin Andres. Hindi mo kami madadaan sa paiyak-iyak. Tama na ang drama! KANTO’T SULOK/NATS TABOY

