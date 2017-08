Tiwaling taxi driver, sanhi sa pagdami ng Grab, Uber

MAS maraming pasaway na driver at may ilang masamang karanasan sa taxi ang pangunahing dahilan kung bakit nagsilipatan ang mga pasahero sa Grab at Uber, ayon kay Sen. Grace Poe kahapon.

Sinabi ito ni Poe sa kanyang opening statement sa ginanap na pagdinig sa Senado hinggil sa sigalot sa pagitan ng Land Transportation and Franchising Board at Transport Network Vehicle Service (TNVS) and Transport Network Companies tulad ng Grab at Uber.

Aniya, dapat pasalamatan ng gobyerno ang Grab at Uber dahil tinugunan nito ng kakulangan ng pamahalaan sa pagtatayo ng mahusay, mabilis at ligtas na sistema ng transportasyon dahil hindi na maaari pang sumandig sa mga taxi.

“Ligtas at kumbinyente ang ibinigay ng TNVS na ating hinahanap sa public transportation. Siguro, dahil ilang beses na rin naging hindi maganda ang karanasan natin sa mga taxi, nagsawa na rin ang regular nitong mga pasahero at lumipat na sa Grab at Uber,” ani Poe.

Taliwas umano sa mga taxi operator, ang Uber at Grab ay may complaint mechanism at pinapayagan ang pasahero na magbigay ng ratings sa driver hinggil sa kanilang karanasan sa pagsakay.

Inamin naman ni Poe na may ulat din na ilang driver ng Uber at Grab ang nang-aabuso ng pasahero, pero kakaunti lamang ito kumpara sa mga taxi.

Sinabi ni Poe na kasalukuyang kumikilos ang LTFRB na magkaroon ng mobile service sa mga taxi.

“Maganda ito, pero dahil kailangan palitan naman nila ang kanilang sasakyan at turuan ang mga driver na maging mas magalang. Mahalaga ang ugali sa lahat hindi lamang sa taxi drivers,” ayon kay Poe.

Dapat din umanong tumutugon agad ang taxi operator sa mga reklamo na ibinabato laban sa mga tiwaling driver.

“Iyan ang pangunahing dahilan kung bakit mas gusto ng taumbayan ang Grab at Uber dahil madaling nagrerelbahan ang kanilang reklamo at isyu,” ani Poe.

Noong Hulyo 21, 2016, ipinatigil ng LTFRB ang pagproseso sa TNVS applicants kaya umalma ng taumbayan dahil marami pang operator ang nakabili ng sasakyan na umaasang mabibigyan sila ng provisional authority (PA) o certificate of public convenience (CPC) upang makapag-operate. ERNIE REYES

