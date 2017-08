UMABOT sa 25 ang namatay sa isinagawang Anti-Criminality operation ng Manila Police District (MPD) sa nakalipas na 24 oras kabilang ang mga nagbebenta ng iligal na droga sa Tondo, at Sta. Cruz, riding-in-tandem sa Sta. Mesa at Sampaloc, holdaper naman sa Malate at Ermita sa Port Area, Manila at ang iba’y mga nanlaban sa mga pulis. CRISMON HERAMIS

loading...