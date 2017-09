12-yr. old ventriloquist grand winner sa AGT; Angelica Hale, 2nd place

WAGI pa rin sa puso ng kanyang mga supporter ang half Pinay young singer na si Angelica Bolando-Hale.

Ito’y kahit nagtapos siya bilang first runner-up mula sa limang finalists sa katatapos na results night ng America’s Got Talent (AGT) Season 12.

Ang tinanghal na big winner ay ang 12-anyos na ventriloquist na si Darci Lynne Farmer.

Sa iba’t ibang social media ay marami pa rin ang bumati sa 10-year old aspiring singer kung saan idolo pa rin nito ang pagkakaroon nito ng “angelic voice.”

Una rito, sa performance night kahapon ay inawit ni Angelica ang “Symphony” ng British electronic music group na Clean Bandit at binigyan ng standing ovation mula sa mga hurado.

Nabatid na ang text votes ang pinagbatayan ng winners.

Maliban sa pagiging pinakatalentado sa Estados Unidos, mag-uuwi ng $1-million ang panalo.

Una nang inamin ni Hale na hindi siya umaasang manalo lalo’t isang himala na raw ang pagkakapasok sa AGT finale.

Aniya, anuman ang maging resulta ay “winner” na rin ang kanyang pakiramdam.

“I’m just so happy just to be here like making it to the finals. No matter what happens on AGT, I will still be a winner and just to make it this far, is an absolute miracle,” saad nito sa kanyang Facebook Live nitong weekend.

Una rito, inawit ni Hale sa semifinal round bago nakapasok sa finale ang “Without You” ng beteranong French DJ at singer na si David Guetta na umani rin ng papuri at standing ovation mula sa mga hurado.

Si Angelica ay maituturing na survivor kung saan apat na taong gulang pa lang ito nang sumailalim sa kidney transplant at ang mismong donor ay ang kanyang inang si Eva Bolando-Hale na tubong Iligan City. BOBBY TICZON

