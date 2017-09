2-araw na transport strike ikakasa

IKAKASA ng grupo ng transport group na Stop and Go Coalition ang dalawang araw na tigil-pasada sa buong bansa.

Ayon kay Jun Magno, national president ng Stop and Go Coalition, ang dalawang araw na transport strike ay nakatakdang ilunsad sa Setyembre 25 at 26, 2017 (Lunes at Martes).

Sa isang interbyu, sinabi kanina, Setyembre 8, ni Magno na napagkasunduan ng lahat ng mga cities, towns at mga regional president ng kanilang grupo na walang urungan ang kanilang isasagawang tigil-pasada sa buong bansa.

Nabatid pa sa naturang grupo na bago ang kanilang dalawang araw na “Tigil Pasada” magsasagawa muna sila ng kilos-protesta sa Central Office ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) para magsagawa ng indignation rally upang ipakita sa pamunuan ng LTFRB at sa Department of Transportation (DOTr) Usec. Tim Orbos ang kanilang pagkadismaya.

Ayon pa kay Magno, bukod sa dalawang araw na tigil pasada, ang Stop and Go ay magsasampa rin ng kaso laban sa LTFRB chairman Martin Delgra at Board Members Atty. Aileen Lizada at Engineer Ronaldo Corpus sa Office of the Ombudsman.

“Talagang dismayado kami sa kanila (Delgra, Lizada, Corpus at Orbos), ayon kay Magno.

Tiniyak din ni Magno na kinumpirma ng ibang mga transport group gaya ng truckers, taxi at UV express na lalahok sila sa dalawang araw na tigil-pasada. SANTI CELARIO

