2 inambus sa Malabon, patay

ISANG 33-anyos na lalaki na sinasabing sangkot sa illegal drugs at ang kasama nitong babae ang napatay matapos ambusin ng apat na kalalakihan kagabi, Biyernes, sa Malabon City.

Dead-on-the-spot si Edmund Villaflor Cruz, 33, ng Martinez St., Brgy. San Jose, Navotas City sanhi ng mga tama ng bala sa katawan at ulo habang ang kasamahan nitong nakilalang si Angelica Maicah Sanchez Feliciano, 22, ay hindi na umabot nang buhay sa Tondo Medical Center.

Ayon kay Malabon police duty desk officer Insp. Ferdinand Espiritu, sakay ang mga biktima ng motorsiklo at tinatahak ang kahabaan ng E. De Jesus St. pasado 11:40 ng gabi nang biglang harangan ng maroon na Mirage car sa kanto ng C. Arellano St., Brgy. Concepcion.

Tatlong suspek ang bumaba sa kotse at walang sabi-sabing pinagbabaril ang mga biktima saka mabilis na tumakas patungong Brgy. San Agustin.

Ayon sa imbestigasyon ni PO2 Aaron Blanco, si Cruz ay may dating kasong paglabag sa R.A. 9165 o the Comprehensive Dangerous Drug Act sa Navotas City Prosecutors Office matapos itong maaresto noong 2014 ng Navotas city police.

Matapos itong makalabas sa kulungan ay bumalik sa kanyang pagtutulak ng ilegal na droga,

Nakarekober ang mga tauhan ng Scene of the Crime Operatives (SOCO) mula kay Cruz ng isang kalibre .45 pistol, Alcatel phone, P30,000 cash at siyam na empty shells at deformed slug ng kalibre .45 na ginamit sa krimen.

Agad namang nagsagaa ng follow-up operation ang mga tauhan ng Operatives of Malabon Police Community Precinct (PCP) 7 subalit bigong maaresto ang mga ito. ROGER PANIZAL

