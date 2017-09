2 preso, patay sa siksikang selda sa Pasay

DALAWANG preso ang namatay matapos mawalan ng malay bunsod ng matinding siksikan sa loob ng detention cell ng Pasay City Police Station.

Kinilala ang mga namatay sina Reynaldo Tenacio, 54, may kasong alarm and scandal, at Oscar Nuñez, may kasong iligal na droga.

Batay sa report ng Station Investigation Division Management (SIFM) Branch ng Pasay City Police, bigla na lamang nag-collapse sa loob ng kulungan ng station detention management unit si Tenacio.

Narespondehan pa ito ng rescue team mula sa Pasay City at naisugod pa sa Pasay City General Hospital ngunit idineklara ring dead-on-arrival.

Ilang minuto ang nakalilipas, nahimatay at nangisay din sa loob ng kulungan si Nuñez.

Dinala rin siya sa ospital ngunit binawian din ng buhay si Nuñez dahil sa heat stroke.

Ayon sa mga pulis, matinding init bunsod ng siksikan at overcrowded na bilangguan ang sanhi ng pagkamatay ng mga biktima. JOHNNY ARASGA

