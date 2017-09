Aksidente sa QC, Manila, 4 dedo

APAT ang nalagas sa magkakahiwalay na malagim na aksidente sa Maynila at Quezon City nitong Lunes ng gabi.

Sa unang insidente, sinuwag ng isang kotse ang dalawang kababaihan na magkaangkas sa kanilang sinasakyang motorsiklo dakong 10 p.m. sa New Manila, Brgy. Mariana, QC.

Dead-on-arrival naman ang mga biktima na nakilala lamang sa pangalang Lovely, isang masahista, at Rolanda, drayber ng masahista.

Nabatid na binabaybay ng mga biktima na mula sa isang home message service ang Dona Hemady St., New Manila at pagtawid ng 6th St. ay biglang sinalpok ng isang transport network vehicle driver na nakilalang si Katleen Asid na mahaharap sa kasong reckless imprudence resulting to damage to property, with homicide and serious physical injury.

Sa isa pang insidente, dalawang lalaki ang namatay nang magulungan ng trak sa magkahiwalay na insidente sa Maynila nitong Lunes ng gabi.

Dakong 11 p.m. nang magulungan ng trak ang isang hindi nakilalang lalaki sa Bonifacio Drive sa Intramuros. Dahil sa grabeng pinsalang inabot ay hindi na makilala ang biktima.

Nahuli naman agad at ngayo’y nahaharap sa kaukulang kaso ang drayber ng 18-wheeler truck na si Jobin Ilao Indicio, na tinangka pang tumakas pero inabutan sa Delpan bridge.

Sa huling insidente, isa pang ‘di nakikilalang lalaki ang nagulungan ng trak sa Road 10, Pacheco, Tondo dakong 11:35 p.m.

Ayon sa pahinante ng trak, paparada na sila nang biglang nagsigawan ang mga tao dahil isang lalaki ang sumabit sa likod ng trak na nahulog at nagulungan.

Kakasuhan ang drayber na si Eugene Madrona, ng reckless imprudence resulting in homicide. BOBBY TICZON

