Anomalya sa Yolanda housing, lumalawak

KUMBINSIDO ang House Committee on Housing and Urban Development na mas malawak na anomalya ang nakapaloob sa ipinagawang pabahay para sa mga biktima ng Yolanda.

Ito ang sinabi ni Negros Occidental Rep. Alfredo Benitez, chairman ng komite matapos pasinungalingan ng maraming testigo at report ang pahayag ng contructor na JC Tayag na substandard ang mga ginamit na materyales sa housing projects sa Balangiga, Eastern Samar.

Ayon kay Benitez, “double whammy” ito para sa mga biktima ng bagyong Yolanda sa Eastern Samar.

“With this evidences that we’ve uncovered, we will expand our investigation to other housing projects of Yolanda not just in Eastern Samar. We will also expand our investigation to other construction because I think these might be the tip of the iceberg,” giit ni Benitez.

Sasampahan na rin ng kasong perjury ang contructor ng Yolanda housing na si Juanito JC Tayag sa linggong ito sa Quezon City Regional Trial Court dahil sa pagsisinungaling nito nang humarap sa pagdinig ng Kamara.

Naunang itinanggi ni Juanito Tayag na gumamit siya ng substandard materials na pinabulaanan naman ng kinuha nitong sub-contractor na si Camilo Salazar na siyang tumayong testigo.

“Harap-harapan nagsisinungaling, at hindi ko maintindihan napakatapang naman niya (Tayag),” ani Benitez.

Maging ang mga opisyal ng National Housing Authority ay hindi paliligtasin ng komite dahil sa mga naging kapabayaan ng mga ito.

Pinag-aaralan na kung ang mga ito’y maaaring sampahan ng plunder. MELIZA MALUNTAG

