Bangkay sa N. Ecija, creek hindi kay Kulot

BASE sa resulta ng DNA test, hindi sa 14-anyos na si Reynaldo de Guzman, alyas “Kulot” ang bangkay na natagpuan noong nakaraang linggo sa Gapan, Nueva Ecija.

Sinabi ni Deputy Dir. Gen. Fernando Mendez na ang buccal swabs na mula sa mga magulang ni Guzman, na huling nakitang buhay kasama ang napatay na si Carl Angelo Arnaiz, ay hindi nagtugma sa DNA na mula sa bangkay na natagpuan sa isang creek sa Nueva Ecija.

“We got buccal swabbing, samples from the mouth of the parents,” pahayag kaninang Lunes ng umaga ni Mendez sa isang press conference sa Camp Crame.

Ang bangkay na may 30 saksak sa katawan at ang ulo ay nakabalot ng packaging tape ay natagpuan noong nakaraang Martes, ilang araw matapos iniulat na nawawala si De Guzman at si Arnaiz.

Si Arnaiz, 19, na sa pahayag ng pulisya ay napatay sa isang shootout sa Caloocan City noong Agosto 18 ng madaling-araw matapos umanong mangholdap ng isang taxi driver.

Natagpuan ng kanyang mga magulang ang kanyang bangkay sa isang morgue sa Caloocan City noong Agosto 28. BOBBY TICZON

