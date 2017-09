Barilan sa basketball game, 2 MILF dedo, 3 pa sugatan

DAHIL may malaking pustahan, humantong sa madugong barilan ang ordinaryong paglalaro ng basketball ng dalawang grupo ng Moro Islamic Liberation Front (MILF) rebels na ikinasawi ng dalawa at ikinasugat ng tatlo pa sa North Cotabato kaninang Biyernes ng umaga.

Sinabi ni C/Insp. Romy Castañares, hepe ng Pikit town, nakilala ang mga namatay na sina Ismael Muhamadali, 34, at Mamaila Udlayan, 32, kapwa ng Brgy. Gokotan habang nakilala naman ang nasugatan na biktima na si Ali Jamel. Ang tatlo ay pawang miyembro ng MILF group na nasa ilalim ni Commander Karim Dubua alyas “Midnight.”

Sugatan din at isinugod sa ospital ang mga suspek na nakilalang sina Macabuat Tambungalan at Manguda Tambungalan, na kapwa miyembro rin ng MILF na nasa ilalim naman ni Commander Masibpa.

Sa ulat, naganap ang insidente dakong 8:45 a.m. sa isang basketball court sa may Brgy. Gokotan.

Bago ito, naglalaro ang mga suspek at mga biktima ng basketball sa lugar na may kaukulang pusta.

Sa gitna ng laro, naging pisakal ang laban kaya isa sa mga manlalaro ang napikon at kinuha ang kanyang Armalite assault rifle saka namaril na ikinamatay agad nina Muhamadali at Udlayan.

Gumanti naman ng putok ang mga kamag-anak ng dalawa na humantong na sa mainit na barilan.

“There was a misunderstanding that turned into a heated argument until they took their guns and started shooting at one another,” pahayag ng isang testigo sa mga police investigators.

Sinabi ni Castañares na gumitna ang mga MILF elders para awatin ang kaguluhan. BOBBY TICZON

