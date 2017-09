Barker todas sa 5 rider

PINAGBABARIL ng limang rider na magkakaangkas sa tatlong motorsiklo ang isang barker habang nakatayo sa harap ng isang convenience store sa Tondo, Maynila kagabi.

Dead on the spot dahil sa tama ng bala sa mukha, leeg at kanang braso ang biktimang si alyas James, may taas na 5’2-5’5 at walang permanenteng tirahan.

Nabatid na alas-11:55 ng gabi nang maganap ang insidente sa harap ng 7-11 Convenience Store sa N. Zamora St., Tondo, Manila.

Nakatayo ang biktima sa nasabing lugar nang dumating ang limang suspek na magkakaangkas sa tatlong motorsiklo, dalawa sa suspek na naka-backride ang bumaba at saka pinaputukan kaagad ang biktima.

Nang matiyak na napuruhan,mabilis na sumakay ang dalawang namaril sa nakaantay na motorsiklo at saka mabilis na pinaharurot ang kanilang motorsiklo.

Patuloy naman ang isinasagawang imbestigasyon ng pulisya para alamin ang motibo at ang pagkakilanlan ng mga suspek. JOCELYN TABANGCURA-DOMENDEN

